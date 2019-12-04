اخبار الرياضة | مفاجآت سارة لعشاق الأهلي.. ماذا قال كارتيرون بعد فوز الزمالك على الشرقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة والتي جاءت كالآتي:
احمد شوبير يعلن عن مفاجآت سارة لعشاق النادي الأهلي
- كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادي الأهلي أصبح قريبا للغاية من إصدار عدد من المفاجآت والقرارات الرائعة خلال الساعات القليلة المقبلة.
تعليق مفاجئ لـ كارتيرون بعد فوز الزمالك على الشرقية فى كأس مصر
- علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فوز الفريق أمام الشرقية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في كأس مصر.
رسميًا.. تغيير اسم ملعب السلام الدولي إلى استاد الأهلي
- أعلن الإعلامى أحمد شوبير تغيير اسم استاد السلام الدولى إلى اسم " استاد الأهلي بعد حصول مجلس القلعة الحمراء على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما مقبلة .
الأهلي يساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية | ماذا قال
- أعلن النادي الأهلي تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بالشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.
الانتقال لـ الأهلي سبب تغريدة محمود كهربا الغامضة
- كشفت مصادر خاصة أن السبب الرئيسي وراء ما كتبه محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول لنادي أفيس البرتغالي عبر انستجرام هو رغبته في الانتقال للقلعة الحمراء بدءًا من شهر يناير .
احمد شوبير يعلن عن مفاجآت سارة لعشاق النادي الأهلي
- كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادي الأهلي أصبح قريبا للغاية من إصدار عدد من المفاجآت والقرارات الرائعة خلال الساعات القليلة المقبلة.
تعليق مفاجئ لـ كارتيرون بعد فوز الزمالك على الشرقية فى كأس مصر
- علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فوز الفريق أمام الشرقية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في كأس مصر.
رسميًا.. تغيير اسم ملعب السلام الدولي إلى استاد الأهلي
- أعلن الإعلامى أحمد شوبير تغيير اسم استاد السلام الدولى إلى اسم " استاد الأهلي بعد حصول مجلس القلعة الحمراء على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما مقبلة .
الأهلي يساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية | ماذا قال
- أعلن النادي الأهلي تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بالشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.
الانتقال لـ الأهلي سبب تغريدة محمود كهربا الغامضة
- كشفت مصادر خاصة أن السبب الرئيسي وراء ما كتبه محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول لنادي أفيس البرتغالي عبر انستجرام هو رغبته في الانتقال للقلعة الحمراء بدءًا من شهر يناير .