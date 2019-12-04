اخبار الرياضة | مفاجآت سارة لعشاق الأهلي.. ماذا قال كارتيرون بعد فوز الزمالك على الشرقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة والتي جاءت كالآتي:- كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادي الأهلي أصبح قريبا للغاية من إصدار عدد من المفاجآت والقرارات الرائعة خلال الساعات القليلة المقبلة.- علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فوز الفريق أمام الشرقية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في كأس مصر.- أعلن الإعلامى أحمد شوبير تغيير اسم استاد السلام الدولى إلى اسم " استاد الأهلي بعد حصول مجلس القلعة الحمراء على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما مقبلة .- أعلن النادي الأهلي تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بالشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.- كشفت مصادر خاصة أن السبب الرئيسي وراء ما كتبه محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول لنادي أفيس البرتغالي عبر انستجرام هو رغبته في الانتقال للقلعة الحمراء بدءًا من شهر يناير .