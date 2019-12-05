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توك شو

تتآمران وتكونان ميليشيا.. الجامعة العربية: إيران وتركيا تشكلان خطرا على المنطقة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:58 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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هاني حسين
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن إيران تعمل على تجميع أوراق عربية للاستفادة بها في وقت الصعوبات والمواجهة منذ 40 عاما وحتى الآن.

وأضاف حسام زكي، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن إيران وتركيا تشكلان خطرا على الدول العربية، ثم تطلب حسن الجوار، ولا يعتدي أحد منها على أي دولة أخرى.

وتابع حسام زكي، "إيران وتركيا تؤذيان الدول العربية وتشكلان ميليشيا وتتآمران على الدول العربية وفي الخليج"، مضيفًا "نرفض العدوان التركي على شمال سوريا، والتصرفات التركية مرفوضة، ونهج تركيا في المنطقة أصبح يثير استياء وقلق العرب بشكل متزايد يوميا".

وأكمل حسام زكي "الوضع السوري له تعقيدات كثيرة جدا، والتركيبة السورية لها تعقيدات كثيرة".

ولفت حسام زكي "استفادة دولة من كونها جارة لدولة أخرى في أزمة غير قادرة على السيطرة على كامل أراضيها وتحتلها وتقيم مناطق وتحرك سكان أمر مرفوض مطلقًا".
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