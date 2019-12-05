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«تنمية المشروعات» بجنوب الصعيد يكشف أساليب دعم الجهاز لأبناء المحافظة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
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كـريـم الـخـطـيـب
قال عمرو الهواري، مدير جهاز تنمية المشروعات بجنوب الصعيد، إن أساليب دعم الجهاز لأبناء المحافظة متعددة، موضحا أن الجهاز يقدم مساعدات وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدعم مالي وقروض متوسطة ومباشرة.

وأضاف عمرو الهواري خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «أكسترا نيوز» أنه تم ضخ العديد من المشروعات لـ 33 ألفا و408 مشروعات بقيمة 794 مليونا، فضلا عن توفير فرص عمل لأكثر من 50 ألفا.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات بجنوب الصعيد، إلى أن الجهاز حول العديد من القطاعات غير الرسمية الي رسمية وعددهم حوالي 2470 مشروعا، من خلال مجمع الخدمات الذي يعمل بالشباك الواحد.

وأوضح أن الجهاز حريص على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية، ومساعدة الجهات التنفيذية لرفع مستوى القرى الفقيرة والأكثر فقرا.

وكانت قد أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيسة الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، أن مصر تعمل على تنفيذ إستراتيجية طموحة تحت رعاية رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لأهميته في مكافحة البطالة ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع أن المحاور الإستراتيجية للجهاز تتمثل في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية، وكذلك إتاحة التمويل، وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة، وخدمات تنمية الأعمال وذلك من خلال تعاون جهاز تنمية المشروعات مع شركاء التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بهدف تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وتهيئة المناخ الملائم للنهوض بهذه المشروعات وتشجيع المواطنين والشباب على العمل الحر وريادة الاعمال وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على البحث والابتكار.

ونوهت إلى أنه تم مؤخرا استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال خلال الفترة القادمة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في هذا المجال، مضيفة أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال العامين الماضيين، بتمويل حوالى 545 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاح نحو 850 ألف فرصة عمل من خلال الخدمات المالية المتنوعة المقدمة من الجهاز سواء بشكل مباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة بمحافظات مصر المختلفة او بصورة غير مباشرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية.
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