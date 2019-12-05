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أخبار العالم

الأردن: لا ملكيات لإسرائيليين في الباقورة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة في الأردن، محمد الصوافين، إن شركة كهرباء فلسطين تملك حقوق التصرّف في أراضي الباقورة منذ الانتداب البريطاني.

وأكد محمد الصوافين، في حديث أمام لجنة فلسطين النيابية أمس، الأربعاء، أنه لا توجد وثائق في دائرة الأراضي والمساحة تشير إلى تملك أشخاصًا إسرائيليين.

ولفت محمد الصوافين، إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث ولجنة وزارية في مجلس الوزراء، الموضوع، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي، مشيرًا إلى أن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك.

يذكر أن العاهل الأردني عبد الله الثاني، أعلن استعادة الباقورة والغمر من إسرائيل وفرض سيادة بلاده عليهما.

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