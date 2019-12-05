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الطلاب كانوا باصين في الأرض.. جامعة سوهاج: عرض مسرحية لمواجهة العنف ضد المرأة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:19 ص
صدى البلد
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عمرو ممدوح
قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بها وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن الوحدة تعقد العديد من الفعاليات للتوعية بدور المرأة ومكافحة كل أشكال العنف ضدها.

وأضاف عزيز، في تصريحات تلفزيونية، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة عقدت العديد من الفعاليات بمناسبة ال16 اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تضمنت عقد مسرحية تحت عنوان "الاسم ثلاثي".

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن مسرحية الاسم ثلاثي فكرة وتنفيذ طلاب الجامعة، وتبرز أهمية دور المرأة في العمل، مشيرا إلى أن المسرحية أثرت بشكل كبير في اتجاهات الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، أن رد فعل طلاب الجامعة الذين حضروا بشكل بارز في المسرحية كان إيجابيا، قائلا "الطلاب كانوا باصين في الأرض لأنهم عارفين ان ما تم عرضه في المسرحية بيحصل فعلا". 

وكانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أقامت مسرحية بعنوان "الاسم ثلاثي" لمناهضة العنف ضد المرأة، وعدم التفرقة بين الرجل والمرأة.
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