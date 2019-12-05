ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد| إطلالة ساحرة لـ المطربة شمس الكويتية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:25 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
Advertisements
آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة للغاية، وهو ما دفع متاعبيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها، "‫اللهم بال طويل أو مسدّس مرخّص".

وارتدت شمس الكويتية فستانا كب باللون الأسود الطويل مصنوعا من الجلد، ومزينا ببعض الإكسسوارات باللون الفضي، وبفتحة من الساق، وعليه جاكت جلد أيضا باللون الأسود، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالأي لاينر، مع وضع اللون الكشميري أحمر شفاه.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا إلى الوراء بطريقة ناعمة، وقد بدا مبلل قليلا، وهو ما يتناسب مع إطلالتها ويبرز من رقتها وانوثتها.

وأكملت شمس الكويتية إطالتها ببعض الإكسسورات الأنيقة، حيث اختارت قلادة طويلة باللون الأسود، مع قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أبرز رقتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

شاهد| إطلالة ساحرة لـ المطربة شمس الكويتية
شاهد| إطلالة ساحرة لـ المطربة شمس الكويتية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام

أكمام طويلة .. سارة نخلة تبرز أنوثتها بملابس شتوية

فستان ولا جاكت.. إليسا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة في كندا

أسود في أورانج.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بـ إطلالة ساحرة

بجاكيت طويل .. ميريام فارس تستعرض أنوثتها على إنستجرام

بيبي بلو.. شمس الكويتية بإطلالة أنثوية في حفل غنائي

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق قبل النوم؟

شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا

قاوم مرضه بالعمل.. صلاح عبد الله: شعبولا كان بيروح شغله في عربية إسعاف

بيان مشترك | مصر وفرنسا: اتفاق السراج وتركيا انتهاك للقانون الدولي

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

ابنة الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار في ظهور نادر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن هنا الزاهد.. الروج الأحمر موضة مفضلة للنجمات.. من الأجمل؟

شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا

بشعر قصير وروج أحمر.. ويزو بإطلالة تخطف الأنظار