شاهد| إطلالة ساحرة لـ المطربة شمس الكويتية

نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة للغاية، وهو ما دفع متاعبيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وعلقت شمس الكويتية على صورتها، "‫اللهم بال طويل أو مسدّس مرخّص".





وارتدت شمس الكويتية فستانا كب باللون الأسود الطويل مصنوعا من الجلد، ومزينا ببعض الإكسسوارات باللون الفضي، وبفتحة من الساق، وعليه جاكت جلد أيضا باللون الأسود، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.





فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالأي لاينر، مع وضع اللون الكشميري أحمر شفاه.





وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا إلى الوراء بطريقة ناعمة، وقد بدا مبلل قليلا، وهو ما يتناسب مع إطلالتها ويبرز من رقتها وانوثتها.





وأكملت شمس الكويتية إطالتها ببعض الإكسسورات الأنيقة، حيث اختارت قلادة طويلة باللون الأسود، مع قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أبرز رقتها.





وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..