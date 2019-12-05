كنده ولوزة وترس.. طلاب الآثار الإسلامية يكتشفون تاريخ الطبق النجمي قطعة قطعة..صور

نظم القسم التعليمى بالمتحف الإسلامي ورشة عمل بعنوان"مراحل تطور الطبق النجمى"، وذلك تحت رعاية وتوجيه د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف،وشارك فيها عدد من طلاب الآثار والفنون الإسلامية.



إيمان إبراهيم رئيس قسم العاج والعظم والمشرف على القسم التعليمى بالمتحف قالت إن المشاركين تعرفوا علي الطبق النجمي ومراحله في الفن الإسلامي،وذلك بطباعة الطبق على أوراق بألوان وأشكال مختلفة.



وأضافت أن المشاركة والتطبيق العملى أسهل طريقة للتعلم، فإذا كان من الواجب على طالب الآثار الإسلامية معرفة مكونات الطبق النجمى من كنده ولوزة وترس، فأسهل طريقة لترسيخ المعلومة فى ذهنه أن يقوم بعمله وترتيبه قطعة قطعة.



وتابعت: من هنا يجب أن ننوه بأن دور القسم التعليمي لا يقتصر على ورش للأطفال فقط،بل لكل فئات المجتمع وحتى المتخصصين ومن ثم أدعو المختصين وغير المختصين لزيارة المتحف لأنها ستكون زيارة سعيدة.



وتاريخيا فإن الأطباق النجمية من أساسيات الزخرفة الإسلامية الهندسية،والطبق النجمي يبدأ برسم مربع داخله دائرة تمس أضلاعه ومن ثم يبدأ التقسيم،وتُقسّم الدائرة لتكوّن شكلا نجميًا بعد التنصيف ورسم الأوتار والأقواس.



والأطباق النجمية لها مقاسات كثيرة، تبدأ من ثماني الأضلاع وتصل إلى 32 ضلعًا،والوانها تتّسق مع الوان التصاميم والطراز الإسلامي كالأحمر والبني والطوبي والأخضر بدرجاته والأزرق بدرجاته،ويستخدم الطبق النجمي كخلفية للوحات الخطية،ويستخدم في تعشيق الأخشاب كتصميم لمنابر الخطباء فى المساجد،وتصميم المشغولات التى تطعم بالصدف.