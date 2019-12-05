بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة فى إحدى المناسبات.





وتألقت أيتن عامر، بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بالطو قصيرا باللون الأسود وسترة قطنية بنفس اللون، وقد كشفت إطلالتها عن قوامها الرشيق.





وانتعلت أيتن عامر، "بوت" طويلًا يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، وحقيبة متوسطة الحجم، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات رقيقة وجذابة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.