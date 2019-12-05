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محافظات

قرار غلق.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية بجنوب بورسعيد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أحبطت حملة تموينية أمنية مكبرة بمحافظة بورسعيد ترويج كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية بإحدى صيدليات جنوب المحافظة.

وأصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارا بإغلاق الصيدلية عقب العرض عليه لكميات الأدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية و المهربة جمركيا.

كانت الحملة التى قادها مجدى الخضر وكيل المديرية تمكنت من ضبط كمية ادوية منتهية الصلاحية بصيدلية سمير جنوب بورسعيد شادر عزام وكذلك أدوية خاصة بالتأمين الصحي.

كما تم ضبط ٣٧١ علبة أدوية متنوعة منتهية الصلاحية وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلي لنفس وضد المتهم بالصيدلية.

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