الأكبر في المنطقة.. تعرف على قوة السوق المصرية في قطاع السيارات

قال محمد أبو الفتوح، متخصص بقطاع السيارات، إن السوق المصرية أكبر أسواق المنطقة، وتجذب أنظار كبار المستثمرين، نافيًا حقيقة الإحصائية التي تفيد بأن كل 30 أسرة تمتلك سيارة، مؤكدًا أنه عدد قليل جدًا؛ وغير مطابق للواقع.





وأضاف محمد أبو الفتوح، في تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن معظم شركات السيارات في مصر هي قاطرة قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر تعد الأهم في المنطقة بالنسبة إلى القطاع.





وأوضح المتخصص بقطاع السيارات، أن السوق المصرية واعدة يمكن أن تشهد انتعاشا في الفترة القادمة، وتكون جاذبة للاستثمارات المباشرة، مشيرا إلى أن السيارات لها علاقة مباشرة بعمليات الاستثمار وتتأثر بالارتفاع والانخفاض.





وأشار إلى أن العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات هي العملة "الدولار"، لافتا إلى أن السيارة المتوسطة في الدول الأخرى متوسط السعر يبلغ من 20 إلى 30 ألف دولار من دون مصاريف نقل أو شحن أو تأمين أو جمارك.





ولفت إلى أن هناك عوامل تؤثر على سعر السيارات في السوق، خاصة بعد اتفاقية «زيرو جمارك»، ومن ثم حدث إعادة هيكلة للسوق، مؤكدا أنه تتم الآن دراسة للشركات غير الأوروبية لدعمها ليتنافس مع المنتج الأوروبي.