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غير مرخص.. وزارة الصحة تصادر 246 كرتونة من منتج أبليكس للتخسيس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
عبوات ابليكس المضبوطة
عبوات ابليكس المضبوطة
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عمرو ممدوح
قال الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه تم إجراء عمليات تفتيش وشن حملات في الفترة الأخيرة على جميع المستحضرات والمنتجات التي يتم الإعلان عنها بدون وجود تراخيص لها.

وأضاف الدكتور محمد منصور، في تصريحات تلفزيونية، أنه يتم شن الحملات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه تم ضبط منتج "ابلكيس" وهو غير مصرح له من الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تم شن حملة على أحد المخازن، حيث تم ضبط 246 كرتونة لهذا المنتج، مشيرا إلى أن المخزن كان يضم مستلزمات تجميل وغيرها من المنتجات غير المصرح لها.

وأكد الدكتور محمد منصور، أنه يتم إجراء جولات بشكل دوري على الصيدليات ومخازن الأدوية بشكل يومي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على ضبط الأسواق في الفترة القادمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أنه سيتم تحليل منتج أبلكيس ومعرفة تركيباته ثم تحديد أضراره بشكل دقيق.

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