ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح مركز التميز في الطاقة جامعة عين شمس.. اليوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "مركز التميز في الطاقة" بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، اليوم الخميس.

ويقام الافتتاح بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والقيادات الجامعية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

جدير بالذكر أن "مركز التميز في الطاقة" هو الأول من نوعه في مصر حيث يهدف إلى تعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار في مجال الطاقة.

وتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان
Advertisements

ترشيحاتنا

كيف ترقي نفسك وأولادك وأهل بيتك من الحسد والمرض؟

خطوة تأخرت كثيرا.. تعليق شوبير على قرارات مجلس إدارة الأهلي

كارثة تضرب إعلام أردوغان.. 5 فضائيات تركية توقف بثها بسبب أزمات اقتصادية

ممالك النار يتصدر تويتر بعد الحلقة 13

من هو مكرم عبيد صاحب أشهر شارع في مصر؟

بالقفطان المغربي الأحمر.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في مهرجان مراكش

AdvertisementS

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه

كيف ترقي نفسك وأولادك وأهل بيتك من الحسد والمرض؟

أهم الأخبار.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ بعد أزمته الصحية.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ آيات عرابى بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

ويزو تفاجئ جمهورها بإطلالتها.. وريم البارودي تعلق | شاهد

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

هاني سعيد يكشف سر اعتزاله المفاجئ في منتصف الموسم

لجنة الصناعة تستجيب لحادث ابتلاع ماكينة لـ مهندس في مصنع بالعين السخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة ولافتة.. 25 صورة تكشف أناقة فساتين إليسا

نتيجة لعزله.. خبراء يحذرون من تهديد صحة ترامب العقلية لـ أمن أمريكا

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه