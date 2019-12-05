وزير التعليم العالي يفتتح مركز التميز في الطاقة جامعة عين شمس.. اليوم

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "مركز التميز في الطاقة" بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، اليوم الخميس.



ويقام الافتتاح بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والقيادات الجامعية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).



جدير بالذكر أن "مركز التميز في الطاقة" هو الأول من نوعه في مصر حيث يهدف إلى تعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار في مجال الطاقة.



وتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان