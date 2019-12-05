ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ماجي أنور تطرح «الفاتنة» و«المنتمي» مجانا للجمهور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
طرحت المخرجة ماجي أنور، أفلامها التسجيلية مجانًا أمام الجمهور، حيث عرضت فيلم "المنتمي"، الذي يوثق المشوار الفني للفنان السوري الكبير دريد لحام، ويلقي الضوء علي عدد من محطاته الفنية، عبر موقع "vimeo"، كما طرحت أيضًا فيلم "الفاتنة"، الذى يحمل آخر رسالة بصوت فاتن حمامة للجمهور قبل وفاتها، عبر الموقع ذاته.

يذكر أن ماجي أنور وقع اختيارها من قبل المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، لتكون المستشار الرسمي والموزع المعتمد لأفلام المهرجان الذي يقام في أربعة مدن عالمية مختلفة وهي لندن ومدريد ونيس وميلانو. 

وأعلن كارل عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، بالاضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.

كما أن ماجي تحضر حاليا لانطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي والذي سينطلق في العاصمة البريطانية لندن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحه مساء اليوم.. تعرف على جوائز مهرجان القاهرة السينمائى

دينا الشربيني واجهة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

بصوت فاتن حمامة ..منى زكي ومنة شلبي تنصران المرأة في القاهرة السينمائي برعاية Vogue

حنان مطاوع : افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى مبهر .. فيديو

عرض أفلام الواقع الافتراضي يومياً لجمهور مهرجان القاهرة السينمائي مجاناً

متابع يحرج هنا الزاهد بسبب شعرها

ترشيحاتنا

يستحق الطرد | محلل تحكيم يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر

إصابة مورينيو أثناء مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد.. ليلى علوي بصحبة شقيقتها الصغرى لمياء فى عيد ميلادها

الأهلي يساند تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية | ماذا قال

علاج المحسود بـ 17 كلمة رددها النبي على المريض

أم الحلويات.. 15 صورة لـ نانسي عجرم وبناتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

ماكياج صاخب وفستان اسود | المطربة بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه