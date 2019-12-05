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فن

جمهور أصالة يثور عبر سوشيال ميديا.. تعرف على السبب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
أصالة
أصالة
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شروق ابراهيم
حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن الإعلامي تامر أمين، طلاق الفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج طارق العريان إذ طالب جمهور الفنانة السورية بحسم الأمر بسبب ازدياد الأقاويل. 

وانقسم جمهور أصالة إلى مجموعتين، فمنهم من فسر أن صمت أصالة هو تجاهل لشائعة سخيفة، وآخرون أشاروا إلى أن نجمتهم المفضلة لا تريد الإفصاح احتراما لمشاعر طفليها التوأم علي وآدم العريان.

وكانت أصالة أعلنت في رسالة لجمهورها أنها على خلاف مع زوجها طارق العريان ولكنهما لم ينفصلا كما روج البعض، عقب انتشار شائعة زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش.

وعلى مدار الفترة الماضية، تواجد طارق العريان في الولايات المتحدة الأمريكية بينهما مارست اصالة حياتها الفنية والأسرية بشكل طبيعي.

وهناك عدد من الرسائل الغامضة التي نشرتها أصالة تشير الى مرورها بأزمة نفسية وشعورها بالقلق وترددها على عيادة طبيبها النفسي.

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