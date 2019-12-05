بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تبرز رشاقتها في إطلالة رائعة

شاركت المطربة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، متابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة رياضية أنيقة للغاية، كشفت بها عن رشاقتها، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم الشديد، وقد قامت بالتقاط هذه الصور في دبي.





وعلقت بسمة بوسيل، على صورتها، " #sunkissed💋"، أي قبلة من الشمس.





وارتدت بسمة بوسيل، ملابس رياضية، حيث ظهرت ببنطال باللون الفسفوري بخط أسود من الجانبين، على توب باللون الأبيض، وجاكيت باللون الأسود بأكمام طويلة، واختارت كوتشي باللون الأبيض، وهو ما أبرز رشاقتها.





وتركت بسمة بوسيل، شعرها منسدلا على كتفيها، فيما اختارت بعض لمسات مكياج قليلة، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



