عبد اللطيف: آثار مصر شاهدة على كل العصور التاريخية

كشف د. محمد احمد عبد اللطیف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة، مساعد وزیر الآثار السابق، عن أن مصر تتربع على قمة التصنیف العالمي في احتوائھا على أكبر عدد من الآثار، كما أنها تنفرد بشیئین رئیسين فى ھذا المجال.





وقال "عبد اللطيف"، لـ"صدي البلد"، إن مصر هي البلد الوحید فى العالم التى توجد به آثار من مختلف العصور التاریخیة التى مرت بھا،منذ ما قبل التاریخ والعصر الفرعونى مرورًا بالعصر الیونانى والرومانى والبیزنطى، ثم العصر الإسلامى وعصر أسرة محمد على وحتى قیام ثورة یولیو 1952 م .





وتابع: فلا یوجد عصر من ھذه العصور إلا وله ما یمثله من الآثار الثابتة على أرض مصر أو من التحف الرائعة،التى عُثر علیھا أثناء أعمال الحفر فى باطن الأرض، ثم نُقلت بعد ذلك لتزین المتاحف .





وقال إن الأمر الثاني أنها تكاد تكون البلد الوحیدة التى بھا كل أنواع العمائر والآثار، سواء كانت ذات وظیفة دینیة أو جنائزیة أو عمائر مدنیة أو عمائر حربیة دفاعیة،كما تتمیز آثارھا المنقولة وتعج بھا المتاحف داخل مصر وتتزین بھا المتاحف خارجھا فى كل العالم، بأنه تقریبًا لا توجد مادة من المواد إلا وتم إستخدامھا فى صناعة ھذه التحف.





سواء كانت من المعادن أو الأحجار أو الرخام والخشب والعاج والعظم والنسیج والزجاج وأیضًا من أوراق البردى، وذلك من مختلف العصور ، مما یدل على مدى ما وصلت الیه الحضارة المصریة فى مختلف عصورھا من تقدم ورقى.









وأضاف أیضًا مھارة المصرى فى تطویع جمیع ھذه المواد وابداع قطع فنیة خالدة، لمجرد أن اغلبھا كان لإستخدامه فى حیاته الیومیة، سواء فى قصور الملوك السلاطین والأمراء والخاصة،أو فى المنازل العادیة البسیطة لعامة الشعب فى المدن أو القرى على حد سواء.