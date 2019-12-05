خطوة تأخرت كثيرا.. تعليق شوبير على قرارات مجلس إدارة الأهلي

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن سعادته بما أعلنه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من حصول المارد الأحمر، على حق انتفاع إستاد السلام لمدة 25 عامًا وتغيير اسمه إلى إستاد الأهلي.





وأضاف أحمد شوبير، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن فكرة إنشاء فرع للنادي في الصعيد خطوة رائعة؛ على الرغم من كونها تأخرت كثيرًا، مؤكدًا أن الأهلي كيان عظيم، ويكمل كل مجلس ما حققه المجلس السابق.





وتابع أحمد شوبير، أن الأهلي سيجني ثمار عديدة مما حققه، حيث سيحصل على دخل سنوي كبير، إضافةً إلى وجود ملعب دائم للفريق من دون الحاجة إلى السفر لـ إستاد برج العرب.





وأكمل أحمد شوبير، أن الخطيب أوفى بوعوده ومازال يسعى إلى تحقيق المزيد.