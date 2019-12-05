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رياضة

طارق حامد يحتفل بتأهل الزمالك لـ دور الـ 16 من كأس مصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
أعرب طارق حامد نجم فريق الزمالك والمنتخب الأول عن سعادته بفوز الفريق أمام الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ونشر طارق حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور له بالمباراة.

ودخل الزمالك بالتشكيل التالي:

محمد ابو جبل في حراسة المرمي 

عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط

عمر السعيد فى خط الهجوم

وأنهى الزمالك شوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين دون رد، سجلهما اشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي.

وفي هجمة منظمة سجل الزمالك الهدف الثالث عن طريق أشرف بن شرقي، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعد أن مرر عبد الله جمعة بينية رائعة لصالح محمود عبد العزيز، الذي مررها عرضية لصالح بن شرقي الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز يتأهل الزمالك الى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر .
طارق حامد يحتفل بتأهل الزمالك لـ دور الـ 16 من كأس مصر
طارق حامد يحتفل بتأهل الزمالك لـ دور الـ 16 من كأس مصر
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