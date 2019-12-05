ربنا يجبر بخاطركم.. محمد كامل يعلق على قرارات مجلس الأهلي

أعرب محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "بريزنتيشن"، الشركة الراعية للنادي الأهلي، عن سعادته بما حققه النادي من إنجازات عقب توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "استادات"؛ بعدما اطلع المجلس على العرض المقدم من الشركة، ومذكرة التفاهم المحررة بمعرفة اللجنة القانونية بالنادي، والخاصة بالتعاون بين النادي والشركة في مجال الاستثمارات.





وكتب محمد كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ربنا يجبر بخاطركم 🙏🙏❤️❤️ الحمد لله".





وتتضمن تلك المجالات:





1-استاد السلام ليصبح الاستاد الرسمي للنادي الأهلي على أن يحمل اسم وشعار النادي .

2- مجمع حمام سباحة التربية والتعليم يتم تسليمه للنادي الأهلي لإدارته فنيا وتسويقيا وإداريا.

3-نادي طيبه بالأقصر يتم تجهيزه ليصبح فرعا للنادي بالأقصر.

4-حلول شركة استادات بريزنتيشن لايف محل شركة بريزنتيشن في عقد إدارة قناة النادي الأهلي الفضائية .

5-حق الشركة في الاستغلال الإعلاني لأسوار النادي بمقر الجزيرة و فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.





كما قرر المجلس اعتماد نتيجة أعمال الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية بتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي الذي يتم إرسالهما إلى اللجنة الإدارية المختصة التي تقوم بدورها بإرسالهما الى الجهاز المركزي للمحاسبات.





كما اعتمد المجلس بروتوكول التعاون بين النادي ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدًا إدارة الأشغال العسكرية بخصوص تنفيذ البنية الأساسية لفرع النادي بالتجمع الخامس .





كما اعتمد المجلس توصية لجنة البت الخاصة بالميزانية العامة للعام المالي 2019/ 2020 الخاصة بمنح استغلال مبني بفرع النادي بالشيخ زايد لإقامة فرع لأحد البنوك بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات .





واعتمد المجلس قرار رئيس النادي بالموافقة علي سفر حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.. للعلاج في ألمانيا.