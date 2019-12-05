مصطفى الفقي: التفاف رجال الأعمال حول الرئيس سيحدث طفرة صناعية كبرى

أكد الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسى، أنه فى حالة دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصناعة والتف حوله رجال الأعمال؛ فسوف تحدث طفرة صناعية كبرى في مصر، مطالبًا بتغيير أداء الحكومة وزيادة الاهتمام بالهندسة الصناعية بدلًا من الهندسة المعمارية.





وأضاف "الفقي"، أثناء حواره ببرنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن إعلان الحكومة إلغاء الديون على المصانع المتعثرة سيكون له مردود كبير على الصناعة، مؤكدًا أن التصنيع فقط سيقود الدولة الحديثة وليست الزراعة أو السياحة.



