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أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: صواريخ إيران تعرض أمن الشرق الأوسط للخطر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئولون استخباراتيون وعسكريون أمريكيون، اليوم الخميس، إن الصواريخ الباليستية الإيرانية تشكل تهديدًا خطيرًا على دول المنطقة. 

وأضافوا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، "بناء ترسانة الأسلحة الخفية في العراق جزء من جهود إيران التوسعية لمحاولة ترهيب الشرق الأوسط، كما أن إيران تستخدم المليشيا التابعة لها في العراق لنقل وإخفاء الصواريخ". 

وتابعوا أن "إيران استغلت الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة أسلحة خفية مكونة من صواريخ باليستية قصيرة المدى هناك، حيث إن الصواريخ الباليستية تمثل خطرًا على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر".

يأتي ذلك بعدما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين قولهم إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة يشتبه أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافوا أن تلك هي المرة الأولى، التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن، مشيرين إلى أن المصادرة تمت من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأميركية وفريق من خفر السواحل الأميركي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.

كما ذكر المسؤولون أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين.
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