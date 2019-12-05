بـ مكالمة هاتفية وزيارة لمنزله.. الخطيب يطمئن على تركي آل شيخ عقب أزمته الصحية

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مكالمة هاتفية مع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية؛ من أجل الاطمئنان إلى صحته بعد أن علم بأنه تعرض لوعكة صحية.



وقرر "الخطيب"، زيارة تركي آل شيخ؛ عقب عودة الأخير من أمريكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.



كما أعرب مجلس النادي الأهلي، عن تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالشفاء، بعد تعرضه لوعكة صحية.



ونشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية بموقع "فيسبوك"، "خالص التمنيات بالشفاء العاجل 🙏".



وتابعت: "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية. داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".



كما حرص المستشار تركي آل الشيخ، على تقديم الشكر إلى محمود الخطيب وكتب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أشكر أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل... انا الحمدلله بخير وسأعود قريبًا للوطن ان شاء الله... لا اراكم الله مكروه في غالي".