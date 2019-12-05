3 مشروبات تساعد على عملية الهضم

قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أهم المشروبات التى تساعد فى عملية الهضم.



▪️ المياه

اشربى من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم



▪️ الزبادى أو اللبن

مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد فى عمليه الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور فى الحماية من الإسهال أو الإمساك أو النخبة أو الغازات



▪️ المشروبات الساخنة

زنجبيل _ شمر -نعناع من المشروبات التي تساعد على الهضم