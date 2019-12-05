ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 مشروبات تساعد على عملية الهضم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:11 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أهم المشروبات التى تساعد فى عملية الهضم.

▪️المياه
اشربى من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم

▪️الزبادى أو اللبن
مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد فى عمليه الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور فى الحماية من الإسهال أو الإمساك أو النخبة أو الغازات

▪️المشروبات الساخنة
زنجبيل _ شمر -نعناع من المشروبات التي تساعد على الهضم
Advertisements

ترشيحاتنا

المستشار محمود الخضيري يصل منزله بـ سموحة بعد الإفراج عنه

شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا

أخبار الزمالك اليوم | الافراح تعود للقلعة البيضاء | هل يرحل أمير مرتضى عن النادي

بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تبرز رشاقتها في إطلالة رائعة

قيمتها 1.2 مليون إسترليني وتزن 9 أطنان.. سيارة ترامب «الوحش» في شوارع بريطانيا

ليفربول يحقق فوزه الـ 14 بخماسية في شباك إيفرتون ويبتعد بالصدارة ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن هنا الزاهد.. الروج الأحمر موضة مفضلة للنجمات.. من الأجمل؟

شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا

بشعر قصير وروج أحمر.. ويزو بإطلالة تخطف الأنظار