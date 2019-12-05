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فن

ممالك النار يتصدر تويتر بعد الحلقة 13

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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شروق إبراهيم
تصدر مسلسل ممالك النار قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد عرض الحلقة الـ١٣ عبر قنوات "إم بي سي".

وأشاد رواد تويتر بأداء الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور طومان باي بتغريدات، منها "ممثل عظيم والتاريخ سيذكر هذا المسلسل".

فيما أشاد آخرون بالجملة التي قالها خالد النبوي خلال عرض حلقة أمس من مسلسل ممالك النار: "هل نجلس على ذهب نحكم فقراء، مرضى؟ الحكم هو العدل". 

وبدأ عرض مسلسل "ممالك النار" يوم 17 نوفمبر الجارى، وهو العمل الأضخم إنتاجا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار وتم تصوير أحداثه بالكامل فى تونس.

"ممالك النار" تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.
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