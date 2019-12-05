كيم كارداشيان تطلق نشاطا لإنتاج البيجامات

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إطلاق نشاط جديد لإنتاج البيجامات ولانجيري للنساء بعد النجاح الكبير في إنتاج مستحضرات التجميل الذي أطلقته قبل عامين ويحمل اسم kkw.





وقالت كيم كارداشيان التي تبلغ من العمر ٣٨ عاما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إ نها سوف تطلق اسم cozy collection على هذا النشاط، لافتة إلى أن الناس سيذهلون من نعومة الاقمشة التي سوف تقوم باستخدامها في الملابس.





وأضافت أنها سوف تقدم تشكيلة من البيجامات من اربع الوان مختلفة ، مؤكدة أنها ترتدي ملابس من هذه المنتجات في منزلها.



