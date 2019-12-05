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فن

كيم كارداشيان تطلق نشاطا لإنتاج البيجامات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
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شروق إبراهيم
أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إطلاق نشاط جديد لإنتاج البيجامات ولانجيري للنساء بعد النجاح الكبير في إنتاج مستحضرات التجميل الذي أطلقته قبل عامين ويحمل اسم kkw.

وقالت كيم كارداشيان التي تبلغ من العمر ٣٨ عاما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إنها سوف تطلق اسم cozy collection على هذا النشاط، لافتة إلى أن الناس سيذهلون من نعومة الاقمشة التي سوف تقوم باستخدامها في الملابس.

وأضافت أنها سوف تقدم تشكيلة من البيجامات من اربع الوان مختلفة ، مؤكدة أنها ترتدي ملابس من هذه المنتجات في منزلها.

يشار إلى أن كيم كارداشيان متزوجة من مغني الراب الشهير كاني ويست في 2004، وأنجبت منه 4 اطفال نورث، سانت، شيكاغو و Psalm.
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