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فن

سارة نخلة بإطلالة شتوية في أحدث ظهور | شاهد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:54 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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سيد احمد
نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سارة نخلة، بإطلالة شتوية وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، الذين كتبوا تعليقات أبرزها "قمر - منورة - بحبك".

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

سارة نخلة بإطلالة شتوية في أحدث ظهور | شاهد
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