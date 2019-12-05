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مرأة

أضرار صادمة لتناول حبوب منع الحمل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعمل حبوب منع الحمل على وقف التبويض، أي عدم إنتاج جسم المرأة للبويضات، وبالتالي لا يحدث الحمل، لكن يسبب ذلك أضرارا بالجسم.

لذلك نقدم لك في هذا التقرير بعض الأضرار التي تسببها حبوب منع الحمل، وفقا لموقع medical news today.

١_الغثيان
يعاني بعض السيدات من الغثيان عند تناول حبوب منع الحمل لأول مرة، لكن هذه الأعراض تختفي بعد ذلك، لذا فإن تناول الكبسولة مع الطعام أو قبل الذهاب إلى النوم يمكن أن يساعد على تخفيف هذا الشعور، أما إذا استمر هذا الشعور لأكثر من 3 أشهر، فيجب زيارة الطبيب.

2- رخاوة الصدر
يمكن علاج هذه الحالة خلال عدة أسابيع بعد البدء في استخدام الحبوب، لكن لا بد من زيارة الطبيب حال رخاوة أو الشعور بألم في الصدر، مع تقليل معدلات الكافيين والملح التي يتم استهلاكها يوميا.

3- الصداع والصداع النصفي
تساعد الهرمونات الموجودة بحبوب منع الحمل على زيادة فرصة الصداع والصداع النصفي، كما تعمل الأنواع المختلفة وجرعات الهرمونات يمكن أن تؤدي إلى أعراض مختلفة، كما يمكن أن تقلل الجرعات المنخفضة من الصداع.

ويختفي الصداع مع الوقت، لكن عند بدء الصداع مع تناول الحبوب لأول مرة، فيفضل زيارة الطبيب.

4- زيادة الوزن
لم تكشف الدراسات عن الرابط بين تناول حبوب من الحمل وتقلب وزن الجسم، إلا أنه يمكن احتباس السوائل، خاصة حول الصدر والخصر، كما ترتبط بعض أنواع حبوب الحمل الهرمونية بانخفاض كتلة الجسم النحيف.

5- تغير الحالة المزاجية
أثبتت الدراسات أن تناول حبوب منع الحمل يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية، ويزيد خطر الإصابة بالاكتئاب أو التغييرات العاطفية الأخرى، وعلى الأشخاص الذين يعانون من ذلك أثناء استخدام الحبوب، التوجه لاستشارة الطبيب المختص.

6- عدم انتظام الدورة الشهرية
في بعض الأحيان، ربما لا يأتي الطمث أثناء تناول حبوب منع الحمل، إلى جانب بعض العوامل الأخرى منها الضغط العصبي والمرض والسفر والتغيرات الهرمونية.

إذا لم تنزل الدورة الشهرية أو تأخرت عن موعدها في غضون استخدام هذه الحبوب، فيجب إجراء اختبار حمل قبل البدء في تناول واحدة أخرى، كما يجب استشارة الطبيب.

7- الإفرازات
من الممكن أن تحدث بعض التغيرات في الإفرازات لدى النساء، وتؤدي زيادتها إلى تسهيل العلاقة الحميمية، وتسبب قلتها الجفاف والألم، ولا تعد أمرا ضارا، بل إذا تغير لون الإفرازات، فلا بد من زيارة الطبيب.

8-تغيرات في الرؤية
ترتبط التغيرات الهرمونية الناتجة عن حبوب منع الحمل بمشكلات القرنية، وتزيد خطر الإصابة بأمراض العين، وربما يعني ذلك أن النظارات الطبية لن تبقى مناسبة لمرتديها، وبالتالي عليهم زيارة طبيب العيون حال وجود أي تغيرات بالرؤية مع استخدام حبوب منع الحمل
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