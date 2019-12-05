نتيجة لعزله.. خبراء يحذرون من تهديد صحة ترامب العقلية لـ أمن أمريكا

هل من الممكن فعلًا أن تهدد الصحة العقلية للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أمن وأمان الولايات المتحدة؟، فقد حذر أمس خبراء أمركيون في الصحة العقلية مجلس النواب من تداعيات عزل ترامب النفسية.



يؤكد خبراء الصحة العقلية بأن الرئيس الأمريكي يمكن أن يعاني من شعور "النقص" أو "عدم تقدير الذات" مما قد يجعله خطرًا كبيرًا على البلاد في حال عزله المحتمل.



وقد تعهدوا بتقديم عريضة اليوم إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تحمل 350 توقيعًا من مختصين في الصحة العقلية للتأكيد على خطورة الأمر حيث وجه البروفيسور «باندي لي»، البروفيسور «جون زينر» والدكتور «جيرولد بوست» بيانًا موجهًا.



أكدوا في البيان "نتكلم في هذا الوقت بالذات لأننا مقتنعون بأن مع اقتراب وقت عزله المحتمل، فإن ترامب مرشح بشكل كبير لأن يصير خطيرا بصورة أكبر مما يشكل تهديدا لأمن بلدنا".



ووفقًا لصحيفة الإندبندنت فقد صرح الخبراء بأن عدم إمكانية تتبع أو فهم الجوانب النفسية لعزل ترامب قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة، ونادوا بضرورة أخذ الكونجرس مؤشرات الخطر على محمل الجد للحد من ميول الرئيس التدميرية.



واختتموا "نحن وغيرنا الكثير جاهزون لتزويدكم بالمعلومات ذات الصلة، كما أننا مستعدون لتثقيف الجمهور في هذا الشأن من أجل تعزيز الأمن العام".