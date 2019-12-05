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مرأة

يحمي من سرطان الثدي.. 9 فوائد لتناول البرغل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
أكد الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أهمية تناول البرغل للنساء لأنه يقى من الإصابة بسرطان الثدى إلى جانب فوائده الصحية لجسم الإنسان. 

وقدم الدكتور أحمد صبري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، فوائد تناول البرغل وهى:

1- يعمل على تخفيض الوزن الزائد من الجسم .
2- يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة من مرض السكري.
3- يعمل على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراضه .
4- يقلل من مستوى الالتهاب الموجود في الجسم .
5- يقوي المناعة ويزيد من نشاط وحيوية الجسم .
6- يقي من حصوات المرارة .
7- يساعد على تحسين عملية الهضم والقضاء على مشكلة الامساك.
8-يقي من أمراض الحساسية لدى الأطفال .
9- يقي من سرطان القولون والثدي .

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