مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 5 -12 -2019 العديد من المباريات في نختلف البطولات أبرزها مباريات كأس مصر ,الدوري الانجليزي و خليجي 24
ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12-2019
مواعيد مباريات كأس مصر
فريق الانتاج الحربي X فريق أبو قير للاسمدة - 12:30 ظهرا - أون سبورت
فريق المصري البورسعيدي X فريق قنا - 5:00 عصرا- أون سبورت
فريق بيراميدز X فريق النجوم - 7:30 مساءا - اون سبورت
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
فريق أرسنال X فريق برايتون - 10:15 مساءا - BEIN SPORTS
فريق شيفيلد يونايتد X فريق نيوكاسل يونايتد -9:30 مساءا
مواعيد مباريات خليجي 24
منتخب السعودية X منتخب قطر -7:00 مساءا - 1 BEIN SPORTS
منتخب العراق X منتخب البحرين - 4:00 عصرا - BEIN SPORTS 1
مواعيد مباريات كأس التركي
بشكتاش X إيرزينكانسبور - 7:45 مساءا - BEIN SPORTS
ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12-2019
مواعيد مباريات كأس مصر
فريق الانتاج الحربي X فريق أبو قير للاسمدة - 12:30 ظهرا - أون سبورت
فريق المصري البورسعيدي X فريق قنا - 5:00 عصرا- أون سبورت
فريق بيراميدز X فريق النجوم - 7:30 مساءا - اون سبورت
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
فريق أرسنال X فريق برايتون - 10:15 مساءا - BEIN SPORTS
فريق شيفيلد يونايتد X فريق نيوكاسل يونايتد -9:30 مساءا
مواعيد مباريات خليجي 24
منتخب السعودية X منتخب قطر -7:00 مساءا - 1 BEIN SPORTS
منتخب العراق X منتخب البحرين - 4:00 عصرا - BEIN SPORTS 1
مواعيد مباريات كأس التركي
بشكتاش X إيرزينكانسبور - 7:45 مساءا - BEIN SPORTS