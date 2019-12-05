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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:49 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 5 -12 -2019 العديد من المباريات في نختلف البطولات أبرزها مباريات كأس مصر ,الدوري الانجليزي و خليجي 24

ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12-2019

مواعيد مباريات كأس مصر

فريق الانتاج الحربي X فريق أبو قير للاسمدة - 12:30 ظهرا - أون سبورت
فريق المصري البورسعيدي X فريق قنا - 5:00 عصرا- أون سبورت
فريق بيراميدز X فريق النجوم - 7:30 مساءا - اون سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
فريق أرسنال X فريق برايتون - 10:15 مساءا - BEIN SPORTS
فريق شيفيلد يونايتد X فريق نيوكاسل يونايتد -9:30 مساءا

مواعيد مباريات خليجي 24

منتخب السعودية X منتخب قطر -7:00 مساءا - 1 BEIN SPORTS
منتخب العراق X منتخب البحرين - 4:00 عصرا - BEIN SPORTS 1

مواعيد مباريات كأس التركي

بشكتاش X إيرزينكانسبور - 7:45 مساءا - BEIN SPORTS
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