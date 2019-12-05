مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 5 -12 -2019 العديد من المباريات في نختلف البطولات أبرزها مباريات كأس مصر ,الدوري الانجليزي و خليجي 24



ويرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12-2019



مواعيد مباريات كأس مصر



فريق الانتاج الحربي X فريق أبو قير للاسمدة - 12:30 ظهرا - أون سبورت

فريق المصري البورسعيدي X فريق قنا - 5:00 عصرا- أون سبورت

فريق بيراميدز X فريق النجوم - 7:30 مساءا - اون سبورت



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فريق أرسنال X فريق برايتون - 10:15 مساءا - BEIN SPORTS

فريق شيفيلد يونايتد X فريق نيوكاسل يونايتد -9:30 مساءا



مواعيد مباريات خليجي 24



منتخب السعودية X منتخب قطر -7:00 مساءا - 1 BEIN SPORTS

منتخب العراق X منتخب البحرين - 4:00 عصرا - BEIN SPORTS 1



مواعيد مباريات كأس التركي



بشكتاش X إيرزينكانسبور - 7:45 مساءا - BEIN SPORTS