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أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربور الأمريكية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت قاعدة بيرل هاربور هيكام بولاية هاواي الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلًا، قالت فيه إن 3 من موظفي وزارة الدفاع المدنيين أصيبوا في إطلاق نار بالقاعدة.

وقالت القاعدة إن مطلق النار كان بحارًا وقد أطلق النار على نفسه ما أسفر عن مقتله فورًا، مشيرةً إلى أن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين مدنيين.

وأضافت: "سيتم إعادة فتح القاعدة وجاري التحقيق في حادث إطلاق النار".

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