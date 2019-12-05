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منوعات

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:35 ص
Racist
Racist
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عزة عاطف
تنادي الولايات المتحدة بالقضاء على العنصرية لكن واقعة غريبة أظهرت عكس ذلك تمامًا حيث قامت امرأة أمريكية بإهانة رجل أسود داخل إحدى محطات مترو نيويورك، وقد قام صديقه بتصويرها لكنها أهانته هو أيضًا وحاولت ضربه.

نشر مقطع الفيديو مرشح مجلس المدينة والناشط «أنتوني بيكفورد» مفجرًا صدمة بأنه عندما ذهب الرجل ليشتكي لشرطة نيويورك قاموا برفض بلاغه بـ"تهمة الكراهية" وتهديده بالسجن لإزعاج ضابط.

وكشفت الواقعة كره البيض للسود في أمريكا من خلال التعليقات، حيث اشتكى السود من سوء معاملتهم داخل البلاد، وعدم حصولهم على التقدير اللازم في تعليقات استنكارية مثل "ومنذ متى يعامل السود بشكل جيد في هذه البلاد!".

تظهر المرأة في الفيديو وهي تسب الرجل وأهله بأقبح الألفاظ، وقامت بتوجيه السباب لأمه من خلال الفيديو، وركضت وراء الرجلين محاولة ضرب المصور معترضة على تصويره لها.

وعلق بيكفورد على سبب رفض الشرطة لبلاغ الرجل بأنه "رغبة في منعه من تقديم اتهامات بالكراهية للبيض".
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