اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة والتي جاءت كالآتي:
-رسميًا.. تغيير اسم ملعب السلام الدولي إلى استاد الأهلي
أعلن الإعلامى أحمد شوبير تغيير اسم استاد السلام الدولى إلى اسم " استاد الأهلي بعد حصول مجلس القلعة الحمراء على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما مقبلة .
-برئاسة الخطيب.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم
-رسميًا.. تغيير اسم ملعب السلام الدولي إلى استاد الأهلي
أعلن الإعلامى أحمد شوبير تغيير اسم استاد السلام الدولى إلى اسم " استاد الأهلي بعد حصول مجلس القلعة الحمراء على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما مقبلة .
-برئاسة الخطيب.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الأربعاء اجتماعا مهما بمقر النادي بالجزيرة .
-حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز | محامي اللاعب يرد
-حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز | محامي اللاعب يرد
كشف أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.
-بـ مكالمة هاتفية وزيارة لمنزله.. الخطيب يطمئن على تركي آل شيخ عقب أزمته الصحية
-بـ مكالمة هاتفية وزيارة لمنزله.. الخطيب يطمئن على تركي آل شيخ عقب أزمته الصحية
أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مكالمة هاتفية مع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية؛ من أجل الاطمئنان إلى صحته بعد أن علم بأنه تعرض لوعكة صحية.
-بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ: شكرا أخي الخطيب
-بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ: شكرا أخي الخطيب
حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تقديم الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
-خطوة تأخرت كثيرا.. تعليق شوبير على قرارات مجلس إدارة الأهلي
-خطوة تأخرت كثيرا.. تعليق شوبير على قرارات مجلس إدارة الأهلي
أعرب الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن سعادته بما أعلنه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من حصول المارد الأحمر، على حق انتفاع إستاد السلام لمدة 25 عامًا وتغيير اسمه إلى إستاد الأهلي.
كشف هاني سعيد نجم الكرة المصرية السابق والمدير الرياضي لـ نادي بيراميدز عن كواليس انضمامه للزمالك عام 2008 عقب تالقه مع فريقه وقتها الاسماعيلي.