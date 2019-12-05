اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

-رسميًا.. تغيير اسم ملعب السلام الدولي إلى استاد الأهلي





-حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز | محامي اللاعب يرد



عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الأربعاء اجتماعا مهما بمقر النادي بالجزيرة .





-بـ مكالمة هاتفية وزيارة لمنزله.. الخطيب يطمئن على تركي آل شيخ عقب أزمته الصحية



كشف أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.





-بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ: شكرا أخي الخطيب



أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مكالمة هاتفية مع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية؛ من أجل الاطمئنان إلى صحته بعد أن علم بأنه تعرض لوعكة صحية.





-خطوة تأخرت كثيرا.. تعليق شوبير على قرارات مجلس إدارة الأهلي



حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تقديم الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن سعادته بما أعلنه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من حصول المارد الأحمر، على حق انتفاع إستاد السلام لمدة 25 عامًا وتغيير اسمه إلى إستاد الأهلي.



















كشف هاني سعيد نجم الكرة المصرية السابق والمدير الرياضي لـ نادي بيراميدز عن كواليس انضمامه للزمالك عام 2008 عقب تالقه مع فريقه وقتها الاسماعيلي.











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