أهم الأخبار.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ بعد أزمته الصحية.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ آيات عرابى بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
هل رسم البورتريه حرام؟ الإفتاء توضح
حكم رسم البورترية.. سؤال أجاب عنه الدكتور احمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب قائلًا: أن الرسم ليس محرم في أصله، والرسول –صلى الله عليه وسلم- لم ينه عن الرسم، وإنما نهى عن التصوير بمعناه اللغوي وهو تصميم التماثيل الذي تعبد من دون الله، بينما الرسم حرام إذا احتوي عليه من عري وإثارة للغرائز، وحال خلى من ذلك فلا شيء فيه".
شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا
عرض رجل كوري، نفسه للموت دهسا على أحد الطرق السريعة لتحذير السائقين الآخرين من كارثة تنتظرهم في آخر الطريق لكنهم لم يستمعوا إليه ليواجهوا مصيرهم وفقًا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده
كشف نبيل أبو زيد، وكيل حمدي النقاز لاعب فريق الكرة بالزمالك، عن تفاصيل تعاقد النادي مع النجم التونسي، وأزمة مستحقاته المالية المتأخرة.
بـ مكالمة هاتفية وزيارة لمنزله.. الخطيب يطمئن على تركي آل شيخ عقب أزمته الصحية
أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مكالمة هاتفية مع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية؛ من أجل الاطمئنان إلى صحته بعد أن علم بأنه تعرض لوعكة صحية.
هاني سعيد يكشف سر اعتزاله المفاجئ في منتصف الموسم
كشف هاني سعيد نجم الكرة السابق والمدير الرياضي لـ نادي بيراميدز، عن كواليس قراره بالاعتزال وتولي منصبه الحالي بشكل مفاجئ.
بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي
وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة شديدة اللهجة إلى آيات عرابي؛ بعد تصريحاتها التي أطلقتها عقب وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قائلا: «لا شماتة في الموت وأنا مابحبش الكره ولكن بكرهك يا آيات».
هل رسم البورتريه حرام؟ الإفتاء توضح
حكم رسم البورترية.. سؤال أجاب عنه الدكتور احمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب قائلًا: أن الرسم ليس محرم في أصله، والرسول –صلى الله عليه وسلم- لم ينه عن الرسم، وإنما نهى عن التصوير بمعناه اللغوي وهو تصميم التماثيل الذي تعبد من دون الله، بينما الرسم حرام إذا احتوي عليه من عري وإثارة للغرائز، وحال خلى من ذلك فلا شيء فيه".
شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا
عرض رجل كوري، نفسه للموت دهسا على أحد الطرق السريعة لتحذير السائقين الآخرين من كارثة تنتظرهم في آخر الطريق لكنهم لم يستمعوا إليه ليواجهوا مصيرهم وفقًا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده
كشف نبيل أبو زيد، وكيل حمدي النقاز لاعب فريق الكرة بالزمالك، عن تفاصيل تعاقد النادي مع النجم التونسي، وأزمة مستحقاته المالية المتأخرة.
بـ مكالمة هاتفية وزيارة لمنزله.. الخطيب يطمئن على تركي آل شيخ عقب أزمته الصحية
أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مكالمة هاتفية مع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية؛ من أجل الاطمئنان إلى صحته بعد أن علم بأنه تعرض لوعكة صحية.
هاني سعيد يكشف سر اعتزاله المفاجئ في منتصف الموسم
كشف هاني سعيد نجم الكرة السابق والمدير الرياضي لـ نادي بيراميدز، عن كواليس قراره بالاعتزال وتولي منصبه الحالي بشكل مفاجئ.
بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي
وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة شديدة اللهجة إلى آيات عرابي؛ بعد تصريحاتها التي أطلقتها عقب وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قائلا: «لا شماتة في الموت وأنا مابحبش الكره ولكن بكرهك يا آيات».