د. وليد جاب الله يكتب: نينجبو.. مدينة لمُستقبل الصين

نينجبو هي مدينة تُطل على بحر الصين الشرقي بلغ عدد سكانها عام 2010 نحو 7,6 مليون نسمة، ومن شُرفة الفندق بدت نينجبو مدينة حديثة بها الكثير من الأبراج الشاهقة، والشوارع المُتعددة المسارات، وسط طبيعة خلابة.



وبالتجول في شوارع المدينة تُشاهد متاجر راقية، ومترو أنفاق مُضاف إلى جانب منه دور إضافي تحت الأرض مُكون من الكثير من المتاجر مُتعددة الأغراض، ومع استخدام البعض للدرجات بأنواعها، إلا أنك تشعر بأن المستوى المعيشي العام بالمدينة مُتميز للغاية، ولعل ذلك لطبيعتها الصناعية حيث تُعتبر أول مدينة رائدة تجريبية من ضمن 30 مدينة تؤسس لخطة "صنع في الصين 2025" من خلال حشد القدرات المحلية المطلوبة لدعم المبادرة والإبداع واستكشاف أنماط وسبل جديدة لتطوير الصناعات المختلفة في ظل معايير جديدة لجودة وكفاءة التصنيع في الصين، وتتخصص نينجبو في الملابس، والمُكيفات، وأنظمة الطاقة، وقطع غيار السيارات، والصناعات الكهربائية، والتكنولوجية والتي منها مدينة الربوت التي قُمت بزيارتها.



وفي مدينة الربوت تتخلى شريحة من الصينيين عن طبيعتهم البشرية ويُبحروا في الخيال ليصنعوا واقع جديد فاق الخيال نفسه، حيث تنتج هذه المدينة أنواع مُتعددة من الروبوت تحل محل الطبيب، العازف، والكاتب، والكثير من الآلات والمهن بمُنتهى الكفاءة، وهذه المدينة عبارة عن مجموعة من المباني المُتطورة التي يتم العمل فيها بهدوء وتناغم شديدين.



وقد أسعدني ما أكده مسؤل الشركة بأنهم مُنفتحين لتدريب مُتدربين من جنسيات أخرى. ثم اتجه بعد ذلك إلى ميناء نينجبو تشوشان الذي كسر حاجز مليار طن شحن وتفريغ في العام ، وفي الطريق إلى الميناء يُبهرك الطريق إليها بجودته وبحجم العمل الذي بُذل لإنجازه حتى أن الجبال نفسها لم تقف أمام الصينيين فشقوا الأنفاق بها لمرور الطريق الذي يتم تحصيل رسم للمرور به كغيره من الكثير من مشروعات الطرق التي تُشاهد مظاهر صيانتها بالعين المُجردة مما يُحافظ على جودتها بذات حالة إنشائها.



وفي ميناء نينجبو تشوشان الذي يُصنف من أكبر موانئ العالم وجدت أن الميناء عبارة عن مدخل وبجواره مبنى إداري، وساحة للكونتينرات، ورصيف طويل به رافعات عملاقة تقوم أحدها بالفعل بشحن إحدى السفن العملاقة، واللافت هنا هو أن عدد العاملين قليل جدًا، وأنه لا توجد أي شاحنات تنتظر دخول الميناء، وكل شيء يتم إلكترونيًا والفترة من دخول الشاحنة إلى شحن ما تحمله قصيرة للغاية، ومن أعلى المبنى الإداري شاهدت بالنظارة المُقربة جودة العمل بالميناء بصورة تجعلك تتصور أن ما يتم بسيط بينما هو من أكبر عمليات الشحن والتفريغ في مواني العالم. لترمز نينجبو لمُستقبل قطعت إلية الصين شوطًا طويلًا وانطلقت إلية بسرعة صاروخية.

