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فن

نشرة السوشيال ميديا | ويزو تفاجئ جمهورها بإطلالتها وريم البارودي تعلق.. ونجم مسرح مصر يوجه رسالة لزوجته

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
سيد أحمد
نشر عدد من النجوم عبر حساباتهم في مواقع التواصل صورا جديدة، بعضها شخصي وبعضها فني.. هنا جولة في مع أبرز ما نشره النجوم عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

نشرت الفنان ويزو، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت "ويزو"، داخل سيارتها، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير. وعلقت الفنان ريم البارودى على الصورة، وكتبت "حلاوتك".

نشرت الفنان مي سليم، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وظهرت مى سليم، بإطلالة جذابة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير الذين كتبوا تعليقات كثيرة منها: "خدي قلبي مش عايزه.. ‏‎لا قمر قمر يعنى مافيهاش كلام ♥♥.. احلى فنانة".

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت بإطلالة جذابة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت تعليقاتهم "قمر - ايه الجمال ده - عسل".

نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت سارة نخلة، بإطلالة شتوية وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، الذين كتبوا تعليقات أبرزها "قمر - منورة - بحبك".

شر الفنان أحمد السقا صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلق أحمد السقا قائلا " عاش الكبير " .

نشر الفنان محمد عبدالرحمن فيديو يحتفل بذكرى زواجه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق محمد عبدالرحمن "ربنا يخيلكي ليا يا احلى زوجة في الدنيا مع بعض بقالنا سنتين ومكملين إن شاء الله لآخر العمر مع بعض وربنا يخليكي ليا إنتي وأولادنا يارب وميحرمنيش منك يا أحلى اية فى الدنيا كلها. 
وربنا يخليلكوا كل الناس اللي بتحبوهم
يارب ويفضلوا معاكوا وحواليكوا علي طول
#سنتين_ومكملين✌❤ معانا يارب 😘😘😂😂 ".


نشر الفنان حمدى المرغنى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق حمدى المرغنى قائلا " الحمدلله كانت بداية ممتعة مع أجمل جمهور في#موسم_الرياض #لوكاندة_الاوباش شكرًا جمهور السعودي والمصري ع الاستقبال الرائع ده ولسه مستنينكم ٣ايام كمان ❤️❤️🙏 " .
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