افتتاح اللقاء الثالث لشباب المخرجين على مسرح الجيزة الثقافي

افتتح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة الثالثة من لقاء شباب المخرجين، والذي يستمر حتى 14 ديسمبر الجاري على مسرح مركز الجيزة الثقافي.



ونقل رئيس الهيئة تحيات د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للحضور، مؤكدا حرص الوزارة والهيئة على الاستمرار فى تطوير المسرح داخل قصور الثقافة طبقا لخطة موضوعة ويتم تنفيذها منذ عامين على محورين أولهما يضم تحديث وتطوير البنية الأساسية للمسارح بهدف خدمة المحور الثانى وهو تقديم فن مسرحى راقى وهادف من خلال إعداد كوادر مسرحية واعية سواء فى الإخراج أو التمثيل، ضاربا مثال لذلك بقصر ثقافة دمنهور الذى تم افتتاحه منذ أيام قليلة به مسرح كبير ورائع جدًا، ونوه إلى افتتاح مجموعة من القصور الجديدة قريبا، وأن هناك تخطيطا لتجوال العروض المسرحية لجميع المسارح المجهزة في أنحاء الجمهورية.



أكد د. عواض أن الهيئة مستمرة في إضافة منارات ثقافية ومسارح جديدة خلال عام ٢٠٢٠، ووجه الشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. محمود نسيم، د. حاتم حافظ، د. محمد سمير، د. زياد يوسف، الفنان كريم عرفة، محمد هاشم، وأوضح أن هذا الدورة تعد تجربة جادة تفرز عشرة مخرجين قبلت أعمالهم من إنتاج بسيط، موضحًا أن الهيئة تعمل الآن على زيادة مخصصات مالية للنشاط المسرحى، إلى جانب العمل على جودة العمل المسرحى من خلال طرح مسابقة في الكتابة المسرحية.



أعرب الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمشرف العام على اللقاء عن سعادته بنجاح اللقاء الأول والثاني لشباب المخرجين، متمنيًا نجاح هذا الدورة أيضا، وقدم الشكر لدعم وزارة الثقافة ودعم الهيئة، وأوضح أن هناك كما من الورش الفنية والفعاليات التى ترعى المواهب والمبدعين بهدف تقديم فن قادر على المنافسة في جميع المهرجانات الفنية.



وأشار المخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح إلى أن تجربة اللقاء عمرها قصير ولكنها أثبتت فعاليتها ونجاحها، مشيرًا أن اللقاء الأول كان له دورتين، واللقاء الثاني دورة، وهذا اللقاء سوف يكون له دورتين، لأن هناك تجارب بها أفكار جديدة وغير تقليدية مثل عروض نادى المسرح وفرق الأقاليم، كما أوضح أن هذا اللقاء يفتح الباب لشباب المخرجين لتقديم أعمالهم، حيث قدم في هذه الدورة ٢٨ مخرجا وتم اختيار ١٠ مخرجين، متمنيًا أن تصبح العروض مكسب لمسرح الأقاليم لأن العروض المتميزه سوف تتجول عبر المحافظات.



أعقب ذلك تقديم عرض مسرحى لفرقة قصر ثقافة الانفوشى بعنوان "المتاهة" من تصميم وإخراج سمير نصري، أداء سمير نصرى، ساندار عادل، كريستين هانى، ديكور دنيا عزيز، إضاءة محمد المأموني، ملابس إسراء أحمد، مكياج خلود محمد، موسيقي معتز مجدي، تدور أحداث العرض حول معاناة الشخص في الحياة من خلال بعض العادات والتقاليد والأشخاص والمواقف الحياتية التى يتعرض لها على مدار حياته كاملة إلى أن بجد طريقة إلى الله من خلال بعض الطقوس الدينية.



شهد افتتاح اللقاء جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى.