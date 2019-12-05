بعد الكشف عن والديهما.. تفاصيل واقعة ترك منتقبة توأمها بحضانة فى أوسيم

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، غموض ترك منتقبة طفلين توءم داخل حضانة فى أوسيم، وتبين أن ربة منزل اشتركت مع زوجها فى ترك طفليهما لرفض أسرته الزيجة.



تلقى مركز أوسيم بلاغا من مالكة حضانة كائنة بشارع الأربعين بمنطقة بشتيل دائرة المركز بحضور سيدة "منتقبة" للحضانة، وبصحبتها طفلان ذكران "توءم" يبلغان من العمر عاما ونصف العام، وإبلاغها بأنها تعمل مُمرضة وقيامها بترك الطفلين وحقيبة بداخلها مستلزماتهما على أن تعود لاصطحابهما ولم تعد عقب ذلك.



وتوصلت تحريات فريق البحث المٌشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى قيام المنتقبة باستقلال دراجة نارية "توك توك" لتوصيلها من أمام الحضانة لموقف سيارات البوهى.



وقامت بخلع النقاب واستقلت إحدى السيارات لتوصيلها إلى منطقة روض الفرج، وأسفرت جهود فريق البحث المٌشكل برئاسة قطاع الأمن العام من خلال تكثيف النشر عن صور الطفلين بالمستشفيات بتلك المنطقة وبمواقع التواصل الإجتماعى عن تحديد شخصية تلك السيدة وتبين أنها ربة منزل، 38 سنة، مقيمة بدائرة قسم الساحل، وأصل إقامتها بدائرة قسم روض الفرج، زوجة طبيب أسنان، 30 عاما، مقيم بذات العنوان، وأصل بلدته بدائرة مركز قلين بكفر الشيخ، وإنجابهما الطفلين المذكورين.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقررا بسابقة زواجهما منذ عامين وإنجابهما الطفلين ونظرًا لعدم رضا أهل الزوج عن تلك الزيجة لفارق السن والمستوى الاجتماعى وعدم قدرتهما على رعاية الطفلين، اتفقا فيما بينهما على التخلى عنهما.



وأكدت ربة المنزل اختيارها تلك الحضانة لكونها مجاورة لمحل إقامة شقيقتها بمنطقة بشتيل، وارتدءها النقاب لإخفاء هويتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وكشفت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، أن طبيب أسنان، 35 سنة، تزوج من سيدة تبلغ من العمر 41 عاما منذ قرابة 6 سنوات، وكان يقيم بمنزل أسرته بمحافظة كفر الشيخ قبل أن تطرده الأسرة وزوجته لعدم رضائهم عن الزواج، فانتقل برفقة زوجته إلي شقة مفروشة بمنطقة روض الفرج وقضيا طوال 5 أعوام يحاولان الإنجاب، إلى أن جمع الطبيب جميع ما يملك وهو مبلغ مقدر بــ 200 ألف جنيه لإجراء عملية حقن مجهري لزوجته، ونجحت العملية بإنجابهما طفلين توءم.



وأضافت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أنه بعد بلوغ الطفلين عاما ونصف العام تشاجر الأب مع زوجته بحجة عدم قدرته على الإنفاق عليهما وتحمل مصروفاتهما مرددا: "أنا صرفت كل اللي حيلتي عشان أخلفهم وفقروني"، ثم طالب زوجته بالتخلص منهما بأي طريقة، فبحث الأم عن حضانة للأطفال الرضع حتى عثرت على إحداها بمنطقة بشتيل بأوسيم وترددت عليها عدة مرات لرصد المكان بالكامل، حتى علمت بوجود كاميرات مراقبة بالمقهى المقابل للحضانة فارتدت نقابا واصطحبت الطفلين وتوجهت بهما لمالكة الحضانة مبدية رغبتها في إلحاق ابنيها بها، وأخبرتها أنها ستذهب لتصوير بطاقتها الشخصية وتعود مرة أخرى، إلا أنها لم تعد تاركة الطفلين.



وعقب انتهاء التحقيقات مع الزوجين، قررت نيابة أوسيم إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، إجراء تحليل DNA للطفلين ووالديهما للتأكد من نسبهما، وقررت الإبقاء على الطفلين في عهدة مالكة الحضانة.