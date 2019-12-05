فرح سعيد: الحرف اليدوية كنز كبير لا بد من الاهتمام به والحفاظ عليه.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال فى حديثه الشريف (هاتان كفان يحبهما الله ورسوله)، مشيرة إلى أن هذا الحديث به نوع من العدل والمساواة الإلهية، لأنه لم يشر إلى كفوف الطبيب أو المهندس فقط ولكنه حث على العمل بوجه عام، فمنهم السباك والنجار أو أي مهنة شريفة صاحبها يكسب رزقه بالحلال.



وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الحديث الشريف يدعونا لتصحيح الكثير من المبادئ الخاصة بنا، لافتة إلى أن شعب مصر يمتلك آفة كبيرة، فالأسر المصرية تفتخر بأبنها الطبيب وتخجل من تكوين علاقات مع أصحاب المهن أو الحرف البسيطة.



وتابعت مذيعة برنامج صباح البلد، أن جميعنا بلا استثناء لا يستطيع العيش بدون أصحاب المهن والحرف المختلفة فى حياتنا، مضيفة أن الحرف اليدوية تستهلك وقت ومجهود كبير جدا من الحرفي.



وأكدت مذيعة برنامج صباح البلد، أن الحرف اليدوية كنز كبير جدا لا بد من الاهتمام به والحفاظ عليه وتطويره لمواكبة العصر والقدرة على منافسة سوق العمل.



وأوضحت مذيعة برنامج صباح البلد، أن الدول المتقدمة من يعمل بها بالورش والعمالة يتلقون كل احترام وتقدير ترفع من شأن أصحاب المهن لأنها تستوعب حجم أهمية تلك العمالة، مشيرا إلى أن دول كثيرة تنهض من وراء الحرف اليدوية المختلفة.



ونوهت إلى أن مصر لديها مهن حرفية مختلفة أوشكت أن تنتهي، لذلك لا بد من الاهتمام بها والحرص عليها، مضيفة أن التقارير والدراسات العلمية أكدت أن أصحاب المهن الحرفية في الدول المتقدمة أقل راتب لها 300 ألف دولار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة يحقق أصحابها دخل 76 ألف دولار سنويا لمصطحب الكلاب اذا لا بد من إعادة النظر فى تلك المهن.