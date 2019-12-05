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أخبار العالم

حماس تكشف موقفها النهائي من مفاوضات التهدئة وملف الأسرى مع إسرائيل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
حماس
حماس
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سمر صالح
قال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، إن العلاقة بين حركة الجهاد الاسلامي وحماس أعمق بكثير مما يظنه البعض، وخوض السرايا المعركة وحدها ليس أمرًا جديدًا، فهي في السابق خاضت معارك عدة وحدها، ونحن في القسام خضنا سابقًا عدة جولات وحدنا وفق ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

واضاف أنه في الجولات التي سبقت المواجهة الأخيرة، كان هناك عمل ميداني مشترك، ولكن خوض السرايا هذه المعركة وحدها لا يعني وجود خلاف .

وقال الحية "الكلام عن تهدئة لعشرة أعوام أو وقف أعمال المقاومة ضد العدو غير صحيح مطلقًا نحن حركة مقاومة، قد تتغير أشكال العمل، لكننا لن نتوقف عن مقاومة العدو، معتبرًا مسيرات العودة شكلًا من أشكال المقاومة التي نستنزف بها العدو . 

وفيما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، قال الحية إنه لا تطور في هذا الملف، واصفًا كل ما جرى تداوله في الأسابيع الماضية في هذا الشأن بأنه غير صحيح.

واستغرب عدم اهتمام حكومة العدو بأسراها لدينا، خصوصًا بالجنديين شاؤول أرون وهدار جولدن... عندما كان (الأسير جلعاد) شاليط لدينا، كان اهتمام العدو به أكثر، لكن اليوم، وعلى رغم وجود أربعة لدينا، فإن الحكومة الإسرائيلية غير جدية في الإفراج عنهم ، مستدركًا بأن الإشكالات الداخلية الإسرائيلية ووجود حكومة تصريف أعمال يساهمان في وقف أي تفاوض.

خلال اللقاء، تحدث الحية عن إصرار حركته على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، لأن الانتخابات تساهم في إنهاء الانقسام الداخلي، مشددًا على أن قرار المشاركة ليس مناورة سياسية أو تضييعًا للوقت، بل هو قرار جدي، مُذكِرًا بالتسهيلات التي قدمتها حماس بموافقتها على إجراء انتخابات تشريعية تلتها الرئاسية بعد أشهر.
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