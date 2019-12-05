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أخبار العالم

عمه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.. ابن مسئول إيراني يترشح في الانتخابات البريطانية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
أحد أقارب مسؤول إيراني
أحد أقارب مسؤول إيراني يترشح للانتخابات البريطانية
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دعاء أبوهشيمة
قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة اليوم، الخميس، إن علي آوايي، نجل ممثل المرشد الأعلى الإيراني، قدم أوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية عن مدينة مانشستر المقررة في 12 من ديسمبر الجاري.

وفي مقابلة مع قناة "من وتو" الإيرانية المعارضة، التي تبث من لندن، قال علي آوايي، نجل رجل الدين "أسد الله آوايي"، إنه "شخص مستقل، وقد تم ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي الليبرالي في بريطانيا".

وأضاف أن "الحزب في ورطة مع جميع حكومات الشرق الأوسط، ويحاول الحزب تقريب هذه الحكومات من المواقف الليبرالية".

وعلي آوايي هو ابن أخ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ الحالي ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ﺃﻭﺍﻳﻲ الذي صنف منذ أكتوبر 2011 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين، بالإضافة إلى تورطه بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988 ضد المعارضين السياسيين.
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