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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 5-12-2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، وقطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا.

بينما يتحرك قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، وقطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا.

وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، وقطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30.

فيما يتحرك قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30.
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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

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