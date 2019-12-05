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مرأة

هنفطر ايه؟.. فطيرة السوسيس مع بطاطس فرسكس.. وكوب شاي بلبن

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
هنفطر ايه النهاردة من الأسئلة المحيرة التي يعاني منها اغلب الاشخاص، فتعرفي على مكونات وجبة افطار اليوم على طريقة غادة التلي من سي بي سي سفرة.

مكونات فطائر السوسيس

* 1 كيلو دقيق
* 1 ملعقة كبيرة زيت
* خميرة
* 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة
* رشة ملح
* 1 ملعقة صغيرة سكر
* سوسيس
* فلفل أسود
* بيض
* صلصة البيتزا
* بصل
* ثوم
* زعتر
* طماطم مفرومة
* صلصة طماطم
* ماء


طريقة تحضير فطيرة السوسيس:

* يوضع الدقيق مع الزيت والخميرة واللبن والملح والسكر وقليل من الماء في العجان
* تعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وتترك لتختمر لمدة نصف ساعة
* تلف على هيئة أسطوانة وتقطع وتشكل كويرات صغيرة ثم تفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق
* يشوح البصل والثوم المفروم في طاسة بها زيت على النار ثم يضاف عصير وصلصة الطماطم
* يضاف زعتر مفروم وملح وفلفل وسوسيس في الصلصة ثم يوضع في العجينة ويلف
* ترص اللفائف في صينية مدهونة بالزيت ويدهن الوجه ببيض مخفوق
* تدخل الصينية فرنا ساخنا حتى تنضج ثم تقدم بالهنا.


مكونات البطاطس الفرسكس:

* نصف كيلو بطاطس
* كوب دقيق
* مكعب مرقة
* ملعقة صغيرة كركم
* 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* زيت

طريقة تحضير البطاطس الفرسكس:

* يوضع البيكنج بودر على الدقيق ثم يضاف الكركم ثم يضاف مكعب المرقة عليهم.
* يضاف القليل من الماء فوق الدقيق ليصبح خليط ثم توضع البطاطس به.
* تقلى في زيت غزير وتقدم.

- تقدم وجبة الافطار مع كوب من الشاي باللبن فهو يمد الجسم بالطاقة في الصباح، ويساعد على النشاط.
فطائر السوسيس فطائر السوسيس
شاي باللبن شاي باللبن
بطاطس فرسكس بطاطس فرسكس
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