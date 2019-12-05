ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتخابات ثالثة.. ليبرمان يكشف حل إسرائيل الوحيد للخروج من الأزمة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
ليبرمان
ليبرمان
Advertisements
سمر صالح
أوضح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أنه لم تعد هناك حاجة لإجراء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة وأن الانتخابات الثالثة أمر لا مفر منه.

وفي تصريحات نقلتها المواقع العبرية صباح اليوم، الخميس، حمل ليبرمان بنيامين نتنياهو وبيني جانتس مسئولية فشل تشكيل حكومة وحدة، وقال إن خيارات تشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة انتهت الآن.

وندد ليبرمان بخيار الحكومة الضيقة، قائلًا إن "نتنياهو لا يريد حكومة ضيقة".

في هذه الأثناء، ألقى زعيم تحالف "كاحوال لافان" جانتس باللوم على نتنياهو لفشله في الوصول إلى حكومة وحدة.

من جهته، قال نتنياهو قبل سفره إلى لشبونة: "تحتاج الدولة الآن إلى حكومة وحدة وليس إلى انتخابات غير ضرورية، لكن إذا خضنا الانتخابات، فسننتصر عليهم".

وهاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كل من نتنياهو ورئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس، لعدم نجاحهما بتشكيل ائتلاف حكومي.

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال ريفلين في خطابه خلال مراسم ذكرى أول رئيس حكومة لإسرائيل، دافيد بن جوريون: "يبدو أنكما أصبتما بالجنون؛ إن أردتما هذا فلكما الجنون، ولكن لا تجرا شعب إسرائيل إلى هذا الجنون؟" وفق تعبيره.

وأضاف ريفلين: "أنا أتوجه إليكما كقادة إسرائيل، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جانتس يلتقي ليبرمان لمناقشة تشكيل حكومة إسرائيل

نتائج اجتماع جانتس وليبرمان حول تشكيل حكومة إسرائيل

في الـ 48 ساعة الأخيرة.. نتنياهو يلتقي جانتس للتفاهم حول حكومة وحدة

ساعات لانتهاء تفويض جانتس.. نتنياهو يجهز مفاجأة لـ ليبرمان

ساعات على انتهاء تفويض جانتس.. نتنياهو يجهز مفاجأة لـ ليبرمان.. فشل الجهود الأخيرة لتشكيل حكومة إسرائيل.. وهجوم على بيبي بسبب جر تل ابيب لانتخابات ثالثة

نتنياهو يكسب.. جانتس يبلغ الرئيس الإسرائيلي بفشله في تشكيل الحكومة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ بعد أزمته الصحية.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ آيات عرابى بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

ويزو تفاجئ جمهورها بإطلالتها.. وريم البارودي تعلق | شاهد

حمدي النقاز يكشف كواليس وتفاصيل أزمته مع الزمالك وحقيقة حديثه مع ساسي

المستشار محمود الخضيري يصل منزله بـ سموحة بعد الإفراج عنه

نتيجة لعزله.. خبراء يحذرون من تهديد صحة ترامب العقلية لـ أمن أمريكا

جذابة ولافتة.. 25 صورة تكشف أناقة فساتين إليسا

AdvertisementS

القتيلة رقم 390.. غضب في تركيا بعد مقتل راقصة أمام باب منزلها| تفاصيل

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

اغتسال المصاب بالعين بماء وضوء العائن.. طريقة الرسول في علاج المحسود

بعد ظهورها مع الزعيم .. 15 صورة تكشف أناقة أبنة شقيق عادل إمام

الزمالك يعاني من التخبط... رضا عبدالعال يستنكر التعاقد مع كارتيرون

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بعد ظهور نادر.. معلومات عن الفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة شقيق عادل إمام

آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد بعد خضوعها لعملية جراحية

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

كيف خدع الزمالك هاني سعيد لضمه دون علمه ودور الأهلي في الصفقة؟.. اللاعب يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. سيارة هوندا اكورد honda accord 2020 في مصر .. تفاصيل

القتيلة رقم 390.. غضب في تركيا بعد مقتل راقصة أمام باب منزلها| تفاصيل

من رانيا يوسف لـ ديانا حداد وإلهام شاهين.. نجمات تألقن بالقفطان المغربى.. من الأجمل؟