انتخابات ثالثة.. ليبرمان يكشف حل إسرائيل الوحيد للخروج من الأزمة

أوضح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أنه لم تعد هناك حاجة لإجراء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة وأن الانتخابات الثالثة أمر لا مفر منه.



وفي تصريحات نقلتها المواقع العبرية صباح اليوم، الخميس، حمل ليبرمان بنيامين نتنياهو وبيني جانتس مسئولية فشل تشكيل حكومة وحدة، وقال إن خيارات تشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة انتهت الآن.



وندد ليبرمان بخيار الحكومة الضيقة، قائلًا إن "نتنياهو لا يريد حكومة ضيقة".



في هذه الأثناء، ألقى زعيم تحالف "كاحوال لافان" جانتس باللوم على نتنياهو لفشله في الوصول إلى حكومة وحدة.



من جهته، قال نتنياهو قبل سفره إلى لشبونة: "تحتاج الدولة الآن إلى حكومة وحدة وليس إلى انتخابات غير ضرورية، لكن إذا خضنا الانتخابات، فسننتصر عليهم".



وهاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كل من نتنياهو ورئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس، لعدم نجاحهما بتشكيل ائتلاف حكومي.



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال ريفلين في خطابه خلال مراسم ذكرى أول رئيس حكومة لإسرائيل، دافيد بن جوريون: "يبدو أنكما أصبتما بالجنون؛ إن أردتما هذا فلكما الجنون، ولكن لا تجرا شعب إسرائيل إلى هذا الجنون؟" وفق تعبيره.



وأضاف ريفلين: "أنا أتوجه إليكما كقادة إسرائيل، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية".