هيلاري كلينتون تكشف حقيقة مثليتها الجنسية.. تفاصيل

كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي تبلغ من العمر72 عامًا، الرد على الإشاعات التي انتشرت بصورة كبيرة واتهمتها بأنها مثلية الجنسية.



وقالت هيلاري لبرنامج "هوارد ستيرن" إنها لم تكن مثلية رغم الإشاعات التي أحاطت بزواجها من الرئيس الأسبق بيل كلينتون.



وجاء ظهور الدبلوماسية الأمريكية السابقة خلال العرض الترويجي لأحدث كتاب لها بعنوان "كتاب النساء الشجاعات"، الذي شاركت في تأليفه مع ابنتها تشيلسي كلينتون.



وحسب صحيفة "ذا دايلي بيست"، تحدثت كلينتون عن بداية جاذبيتها لزوجها في الكلية، قائلة "لقد كان رجلًا جيدًا، كان وسيمًا جدًّا، وسيمًا حقًّا، لقد بدا وكأنه إله يوناني كان جذابًا للغاية، مضيفًة حسنًا، على عكس ما قد تسمعه، أحب الرجال فعلًا".



ونقل المضيف ستيرن التعليق إلى مستوى أعلى، إذ طلب من وزيرة الخارجية السابقة رفع يدها اليمنى على أن تقسم بأنها لم تقم بعلاقة غرامية على الإطلاق، وجاء ردّها بالنفي قائلة: "أبدًا، أبدًا، أبدًا".



وتعرضت كلينتون وزوجها للانتقاد لسنوات، خاصة بعد خيانة بيل التي اعترف بها أثناء خدمته في المكتب البيضاوي، حين قال أثناء عزله في عام 1999، إنه أقام علاقة جنسية مع المتدربة مونيكا لوينسكي البالغة من العمر 22 عامًا وقتذاك، وقالت كلينتون إن بقاء زواجها من بيل كان أكثر قرار شجاع اتخذته خلال حياتها المهنية.



يشار إلى أن جینفر فلاورز عشيقة بيل كلينتون، قد أثارت جدلًا بتصريحات سابقة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت فيها إن هیلاری کلینتون مثلیة الجنس، وفق اعترافات بیل كلينتون لھا، مشيرة إلى أنھا تملك التسجيلات لمحادثات كلينتون الھاتفیة.