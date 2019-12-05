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فن

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 .. صور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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وسط تفاعل جماهيري كبير في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، فاق الـ16 ألف متفرج حسب إحصائيات المنظمين، تنقلت ديانا حداد بين مجموعة كبيرة من أغنياتها، احتفالًا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48، ناثرة كل معاني الفرح والبهجة بهذا اليوم التاريخي لذكرى قيام الاتحاد، مؤكدة سعادتها بهذا الحفل الجماهيري الوطني الكبير، حيث قالت: "حفل رائع وتفاعل ولا أروع مع أهل العين (دار الزين) بمناسبة اليوم الوطني"، متمنية دوام السعادة والفرح في كل بيت في الإمارات واستمرار الأمن والأمان فيها.

وقدمت ديانا حداد، خلال الحفل الذي نظمه بلدية منطقة العين وشركة سليبرتي لتنظيم الحفلات تحت إشراف وإدارة حلمي بشير، مجموعة متنوعة من أغنياتها ذات الألوان الموسيقية العربية، من بينها الأغنية الوطنية للإمارات بعنوان "أسمى بلاد" والتي كانت قد قدمتها سابقًا بشكل "تريو" مع الفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر من كلمات الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي.

وقد اختتمت ديانا، السهرة الغنائية الجماهرية وسط تفاعل الحضور الكبير مع أغنية الناجحة جدًا والشهيرة بين الجمهور العربي "الى هنا" بالغناء المستمر، مؤكدة نجاحها الكبير بين الجمهور ووصول عدد مشاهداتها إلى أكثر من 95 مليون مشاهدة.

هذا وكانت ديانا، قد ارتدت خلال الحفل قفطان مغربي لافت من تصميم المصممة المغربية صوفيا بن يحيى، وكانت إطلالتها بمكياج من خبيرة التجميل جواهر والشعر على وداد، وأحيا الليلة الى جانبها الفنان الوسمي.

إلى جانب ذلك، تستعد ديانا حداد، خلال الفترة المقبلة لتجهيز أغنية منفردة جديدة، ستقوم بوضع صوتها عليها في أحد الاستوديوهات في دبي، بعد أن تم تنفيذ الأغنية وتوزيعها موسيقيًا، وهي من الأغنيات التي تعد مفاجأة لما تحوي من لحن مميز وكلمات ذات موضوع جديد لم يقدم من قبل.
ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 .. صور
ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 .. صور
ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 .. صور
ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 .. صور
ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 .. صور
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