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أخبار العالم

أردوغان وأوهامه: كل المكائد ضدنا تسقط وليس لنا طمع بسوريا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
وفق ما ذكرت صحيفة حريت ديلي نيوز التركية، عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليزعم من جديد عدم وجود أي مطامع لبلاده في الأراضي السورية رغم خوضه غزوا ضدها في أكتوبر الماضي.

ومضى أردوغان في بريطانيا يقول لجماهيره "إن كل المكائد ضدنا تنهار".

وأضاف على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو": "نحن لا نطمع بالأراضي السورية لكن على الطامعين أن يخرجوا من هذا البلد".

وتابع قائلا: "الذين كانوا يظنون بأنهم سيؤدبون تركيا عبر الإرهاب والابتزاز أصيبوا بخيبة أمل عندما فشلوا في تحقيق أهدافهم"، مضيفًا أن "جميع المكائد التي حيكت ضد بلدنا تنهار".

وأوضح أن "الذين قدموا للتنظيمات الإرهابية آلاف الشاحنات من الأسلحة والذخائر مجانا امتنعوا عن بيع السلاح لتركيا".

وفي سياق آخر قال أردوغان إن "بعض الزعماء غير المحترمين يستخدمون عبارة "الإرهاب الإسلامي" فلا يمكننا قبول هذه العبارة مطلقًا".

وشدد على أن "الإسلام دين السلام ولا يمكن أبدا وضع كلمة الإسلام كصفة بجانب الإرهاب.. أدين كل من يقوم بذلك".
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