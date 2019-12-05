الشرطة البريطانية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لكشف الجرائم قبل حدوثها

يبدو أن منصات التواصل الاجتماعى بعد ما تطورت بشكل غير مسبوق فى الأعوام الماضية، وهى على أعتاب استخدامات أخرى أهمها أن الشرطة يمكنها كشف الجرائم والتنبؤ بها قبل حدوثها.





وبحسب صحيفة الإندبندنت، شكل ضباط الشرطة البريطانية الشباب فريقًا لتتبع أى جرائم عنف، وحتى التى تتم على طريقة العصابات من خلال منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.





وقالت شرطة متروبوليتان إن الوحدة المختصة بذلك تحمل اسم "ألفا"، والتى بفلع منت جرائم كانت ستهدد حياة الكثيرين، كما ساهمت فى إيقاف عمليات سطو عدة.





وقال أحد كبار ضباط شرطة متروبوليتان إن الوحدة تحصل على المعلومات الاستخباراتية بشكل أساسي من يوتيوب وسناب شات وإنستجرام، وأضاف أن المشروع فى تطور مستمر حتى ينجحوا فى منع الجرائم تمامًا.





وتابع أن التهديدات الآن أصبحت مرصودة تمامًا الآن، بالإضافة للسيطرة على أى جرائم مرتبطة بالعنف سواء بالأسلحة النارية أو حتى البيضاء، بالإضافة لتتبع اماكن بيعها وتجارتها عبر منصتى Snapchat وInstagram.



