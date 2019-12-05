إحراج كوكا خلال تصوير عنتر وعبلة.. زوجها شن حملة صحفية ضدها لهذا السبب| نوستالجيا

تعرضت الفنانة كوكا لموقف غريب خلال تصوير أحد أشهر أفلامها، كانت حائرة بين ظهورها بأفضل شكل وتناول كل الطعام التي تحبه، كان الأمر أشبه بالمعادلة الصعبة الي يصعب تحقيقها.



كانت كوكا تستعد لتصوير فيلم «عنتر وعبلة»، ولاحظ مخرج الفيلم، وهو زوجها نيازي مصطفى، أن وزدها قد ازداد، فنصحها باتباع حمية غذائية «دايت» حتى تظهر بأفضل شكل، وجاءت هذه النصيحة قبل اقتراب موعد التصوير بفترة قصيرة.



حاولت كوكا بشتى الطرق أن تتخص هذا الوزن مهما كلفها الأمر، إلا أنها في انهاية كانت تضعف أمام طبق طعام شهي تحبه، فعلى حد وصفها في مقال كتبته بعنوان «رجيم بالإكراه» كانت تحب تناول الطعام جدا.



لم ييأس زوجها من محاولات إقناعها بضرورة فقدان الوزن، ومع اقترب موعد التصوير تركهالشأنا ولم يعد يفاتحها في هذا الأمر، حتى تفاجئت في اليوم التالي بحملة صحفية شرسة ضدها في كل الصحف والمجلات.



فقد كتبت كل الصحف والمجلات عن ازدياد وزن كوكا وعدم قدرتها على فقدانه، وسخروا منها في أغلفة المجلات، حتى نافست "رفيعة" هانم -التي كانت متداولة حينها- في مجال السخرية من السمينات، وانتقلت النكات من صفحات المجلة الساخرة إلى القراء.



حزنت كوكا بأنها أصبح محل لسخرية الناس وضايقها جدا كل ما كتب عنها، فقررت عدم استكمال ما كتب عنها وفي خلا أسبوعين فقد كانت قد استعادت رشاقتها المعتادة، وصورت الفيلم بهذا الوزن الممطلوب، وبعد انتهاء التصوير اكتشفت بأن ما كتب عن زيادة وزنها كانت حملة من إشراف زوجها نيازي الذي أرادها ان تلتزم وتفقد وزنها الزائد.