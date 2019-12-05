طلاب جامعة بنها فى زيارة ميدانية لـ مدينة ومنتجع الجلالة.. صور

نظمت جامعة بنها زيارة طلابية لمدينة ومنتجع الجلالة، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، إن الزيارة نُظمت بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة وبمشاركة وفد طلابي مكون من 50 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة ومشرفى الأنشطة الطلابية برعاية الشباب بالجامعة.



وأشار إلى أن وفد طلاب الجامعة قام بتفقد معالم المدينة، ومصنع الرخام، وذلك باعتبار أن المدينة والمنتجع أحد المشروعات القومية والتنموية التى نفذتها الدولة.

